Guide pour l’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) : les critiques sont-elles fondées ?

"Dès 9 ans, c’est la masturbation, l’orgasme"

Plus loin dans la vidéo diffusée sur Whatsapp, la maman indique que guide Évras fera en sorte que soit enseigné "dès 9 ans, la masturbation, l’orgasme".

D’une part, rappelons que le guide n’est pas un programme avec des matières à faire apprendre aux élèves. Autrement dit, ces thèmes ne seront abordés que si des questions sont posées sur ces thèmes.

D’autre part, la masturbation est une thématique s’adressant aux enfants de 12-14 ans et non avant. Si le thème de la masturbation est demandé par les enfants, l’objectif de la discussion sera d'"être à l’écoute de ses besoins et de ses envies sexuelles, et comprendre que la masturbation est une pratique normale, qu’importe le genre".

Le guide explique ainsi que cet âge-là "est une période de découvertes et d’essais et peut se centrer majoritairement autour du plaisir génital. On constate une volonté émergente de premières activités sexuelles auto-érotiques et/ou de premières rencontres. (Les enfants) vont montrer un intérêt pour l’érotisme et envers de premières expériences sexuelles mais aussi pour la masturbation."

La confusion vient du faire que le mot "masturbation" est écrit aussi dans la catégorie 9-11 ans dans la thématique "communication et sexualité", dont l’objectif est de "parler de sexualité de manière adéquate et pouvoir communiquer différents ressentis liés à la sexualité, aux premières relations amoureuses et/ou sexuelles". Autrement dit, si la masturbation est évoquée par les élèves à 9-11 ans, le guide aide les professionnels à répondre aux enfants à parler de sexualité, dont la masturbation, de manière adéquate. Et non pas de mettre ce thème d’emblée sur le tapis.