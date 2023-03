Guide Michelin 2023: "Bozar Restaurant" obtient une deuxième étoile

La capitale tient un nouveau restaurant doublement étoilé, avec "Bozar Restaurant", du chef Karen Torosyan, à nouveau décoré dans la dernière édition du guide Michelin, présentée lundi au Théâtre royal de Mons. L'établissement bruxellois est le seul à se voir décerner un deuxième macaron cette année.

Le chef, d'origine arménienne et né en Géorgie, n'a pas caché sa joie au moment de monter sur la scène du théâtre sous les ovations de ses pairs. "On fait le plus beau métier du monde", a-t-il lancé à l'assemblée, avant d'entamer une véritable ode à la profession. "La cuisine, c'est au-delà d'une passion, c'est une vocation. Quelque chose nous réunit, on partage tous cette folie. Je suis arrivé en Belgique il y a 25 ans, je ne parlais pas un mot de français. (...) Tout est possible. Rêvez et faites-nous rêver", a-t-il lancé à ses confrères réunis pour la grand-messe de la gastronomie.