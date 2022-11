Посібник українських медіа в Європі | Guide des médias ukrainiens en Europe

Vous voyagez à travers l'Europe ou avez décidé de déménager dans un autre pays de l'UE, voici des ressources informatives qui peuvent vous aider.

https://evacuation.city/ - Evacuation.City raconte la vie des communautés ukrainiennes dans différents pays du monde. "Evacuation" est activement lu à l'étranger. L'équipe éditoriale a été créée à partir des compatriotes ukrainiens à l'étranger.

UAinKrakov est un site pour les Ukrainiens qui ont décidé de s'installer en Pologne, à Cracovie. La fondatrice de ce site est Olga Menko, partie travailler en Pologne en 2018: UAinKrakow.pl. Il y a aussi une section avec des offres d'emploi disponibles pour les Ukrainiens en Pologne. Plus d'offres d'emploi peuvent être trouvées via leur compte Telegram: https://t.me/KrakowRobota

En août de cette année, la rédaction d'"Amal" a fondé la version ukrainienne du site web: https://amalberlin.de/ua/the-project/ et a lancé une page spéciale. La rédaction elle-même existe depuis 6 ans. De nombreux journalistes de Syrie, d'Iran, d'Ukraine et d'autres travaillent à la création d'articles spécifiques, sur la politique, la culture et la société à Berlin en particulier ou en Allemagne en général. Au fait, "amal" en arabe signifie "espoir".

Le site "Stozhary": https://archive.svitua.org/home.html mérite aussi le coup d'oeil. Il s'agit d'un projet pour la diaspora avec des nouvelles à la fois de l'Ukraine et de la vie à l'étranger.

Quant aux Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Grande-Bretagne, ils peuvent écouter RADIO KOZACHOK. Le fondateur de la radio est Viktor Bilinsky, qui a quitté l'Ukraine pour Londres après la révolution orange: http://radiokozachok.co.uk/

Et en République tchèque, la société Bohemia a créé Radio Ukraine - Rádio Ukraina. La société Bohemia est l'une des plus grandes sociétés de radio du pays: https://radioukrajina.cz/ Il existe également un programme pour les plus jeunes auditeurs avec des contes de fées en ukrainien.

La République tchèque a également développé UAPORTAL.CZ, un portail contenant des informations utiles pour les Ukrainiens dans le pays. Sans oublier notre radio RTBF-Ukraine en Belgique!