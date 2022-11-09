Посібник українських медіа в Європі | Guide des médias ukrainiens en Europe

Ви мандруєте Європою чи вирішили переїхати в іншу країну Євросоюзу, ось інформативні ресурси які вам можуть допомогти.

https://evacuation.city/ - Евакуацію.City розповідає про життя українських спільнот в різних країнах світу. "Евакуацію" активно читають за кордоном. Редакція створена, з наших земляків за кордоном.

UAinKrakov – сайт для українців, що вирішили переїхати до Польщі в Краків. Засновником даного сайту є Ольга Менько, яка у 2018 вирушила працювати до Польщі: UAinKrakow.pl. Також там є рубрика з вакансіями, які доступні для українців у Польщі. Ба більш вакансії можна знайти у їхньому телеграмі: https://t.me/KrakowRobota

В серпні цього року редакція “Амаль” заснувала українську версію сайту: https://amalberlin.de/ua/the-project/ та завела під неї сторінку. Сама редакція існує вже 6 років. Над створенням матеріалів в редакції працює багато журналістів із Сирії, Ірану та України та інших. Матеріали готують про політику, культуру та суспільство в Берліні зокрема та Німеччині загалом. До речі, з арабської “амаль” означає “надія”

Також особливої уваги хочеться привернути до сайту "Стожари": https://archive.svitua.org/home.html

Це проєкт для діаспори з новинами як з України, так і про життя за кордоном.

Щодо українців які знайшли собі прихисток у туманній Британії, то вони можуть слухати RADIO KOZACHOK. Засновник радіо – Віктор Білінський, який переїхав з України до Лондона після Помаранчевої революції: http://radiokozachok.co.uk/

А в Чехії компанія Bohemia створила Радіо Україна - Rádio Ukrajina для наших співвітчизників. Компанія Bohemia одна з найбільших радіокомпаній у країні: https://radioukrajina.cz/ Також є програма для найменших слухачів - казки українською мовою.

Ба більш, в Чехіє є також UAPORTAL.CZ, портал з корисною інфою для українцівНу і не забуваємо про радіо RTBF-Ukraine в Бельгії!