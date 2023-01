Gui Home : "J'aime bien l'idée que cela ne va pas durer toute ma vie"

La saison 2 de "Messieurs Pipi" est déjà disponible sur Auvio. On y retrouve le duo Pablo Andres / Gui Home.

Gui Home était l'invité de David Barbet pour le 6-8 sur La Une. Il explique les nouveautés pour cette nouvelle saison : "On a tourné la saison 2 et déjà la saison 3. On a consolidé l'écriture et l'image. On a tourné en studio pour apporter une plus grande folie. On a amené la série dans une autre dimension. C'est la belgitude qui est de retour dans l'écriture."

Le 20 janvier, Gui Home fêtera ses 31 ans, il s'exprime sur le fait de vieillir : "J'avais peur d'avoir peur de vieillir. En grandissant, je me rends compte que c'est essentiel pour se découvrir soi même. Je trouve que c'est une richesse inouïe. Je le vis bien, je rentre en phase avec l'adulte que je voulais devenir. Vieillir, ça veut aussi dire que quelqu'un dira en regardant mes vidéos que j'ai pris un coup de vieux, je pense que j'arrêterais à ce moment-là. J'aime bien l'idée que cela ne va pas durer toute ma vie."

Gui Home multiplie les casquettes entre la série, son émission "Comme à la maison" sur Tipik, la scène et peut-être bientôt le cinéma comme il le raconte à David Barbet : "Le cinéma me tente. Cela dépend des réalisateurs. Cela m'excite un peu. Je viens de signer dans une agence de cinéma à Paris, ça serait une belle cerise sur le gâteau."

