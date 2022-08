"Gueule d'ange" : Marion Cotillard impressionne dans ce rôle fort de mère célibataire

L'actrice française s'illustre à nouveau dans Gueule d'ange, un film réalisé par Vanessa Filho et sorti en 2018. Il est à découvrir le jeudi 18 août à 20h40 sur La Trois, et à revoir pendant 30 jours sur Auvio.

Marlène est une jeune mère fantasque, abandonnée par son mari et sans emploi. Elle passe ses journées à regarder des émissions de télé-réalité et à boire plus que de raison. Son seul bonheur et sa fierté, c'est Elli, sa petite fille de 8 ans que Marlène surnomme affectueusement "Gueule d'ange".

Présenté dans la section "Un certain regard" au Festival de Cannes en 2018, Gueule d'ange est l'œuvre de la jeune cinéaste Vanessa Filho. La réalisatrice signe ici son premier long-métrage dont elle a elle-même écrit le scénario. En imaginant quelle actrice pouvait se glisser dans la peau de son personnage, Vanessa Filho a tout de suite rêvé de Marion Cotillard mais sans croire que c'était vraiment possible.