Guerrre en Ukraine : le ministère de la Défense ukrainien appelle au silence concernant les contre-offensives à venir

Le ministère de la Défense ukrainien appelle au silence concernant les futures contre-offensives à venir.

Dans un post Telegram publié ce samedi, la Vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Malyar, a fait savoir l'importance de la non-divulgation d'informations concernant les plans de contre-offensives ukrainiennes.

"Les plans et plans militaires stratégiques ont le droit d'être rendus publics par trois personnes dans ce pays : le commandant en chef suprême (le président), le ministre de la Défense et le commandant en chef. Nous avons un plan stratégique : libérer tous nos territoires. Et les détails sont un secret militaire", a-t-elle écrit, visant principalement les analystes qui publient sur des blogs liés à la guerre, les citoyens et les soldats.

Elle a rappelé que la contre-offensive dans l'oblast de Kharkiv avait été mise en œuvre avec succès, notamment grâce au fait que personne n'en avait parlé publiquement avant le début.