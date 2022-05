"Guerre", roman inédit de Céline retrouvé de manière providentielle, publié chez Gallimard

L’écrivain raconte comment un soldat anglais le sauve, puis sa convalescence non loin du front à Peurdu-sur-la-Lys (dans la réalité Hazebrouck, en France), et enfin un départ précipité pour l’Angleterre. Le séjour outre-Manche sera le sujet d’un autre inédit, plus long, "Londres", à paraître à l’automne. À la même période devrait paraître le récit médiéval-nordique "La volonté du roi Krogold", mentionné à plusieurs reprises par Louis-Ferdinand Céline dans Mort à crédit (1936).

"Guerre" a été écrit vraisemblablement en 1934, peu après le séisme "Voyage au bout de la nuit" (1932), premier roman de Céline.