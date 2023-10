Guerre Israël-Gaza : vers un tournant dans la région ?

D’un côté, l’attaque du Hamas a mis à l’arrêt aux différents processus de normalisation des relations des pays arabes avec l’Etat hébreu. De l’autre, la crainte d’un embrasement de la région est montée d’un cran.

Et à cet égard, c’est la position du Hezbollah, groupe armé libanais, qui est particulièrement scrutée. Rappelons que, comme le Hamas, le Hezbollah est classé comme organisation terroriste par l’Union européenne.

Pour l’heure, le Hezbollah joue la prudence. Mais c’est une prudence relative et incertaine. Tout comme le Hamas, le Hezbollah est soutenu par l’Iran. L’Iran qui considère l’Etat hébreu comme son principal ennemi. Le Hezbollah, lui, est considéré comme la bête noire d’Israël.

Pour l’heure, quelques affrontements ont eu lieu entre le Hezbollah et Tsahal, les services israéliens. Le Hezbollah a bombardé deux casernes israéliennes en réponse à la mort de trois de ses membres. Et trois salves de roquettes ont été tirées ce mardi depuis le sud du Liban vers Israël. Les Etats-Unis ont averti dans la soirée le mouvement chiite libanais de ne pas ouvrir un deuxième front contre Israël, après celui ouvert par le Hamas palestinien depuis la bande de Gaza.

Mais pour l’heure, le Hezbollah reste prudent. "Il n’a aucun intérêt à se précipiter dans le feu", analyse Bertrand Badie. Et pour cause, le Liban est plongé dans une grave crise économique. Précipiter le pays dans une guerre avec Israël par-dessus semble bien trop coûteux. Tout d’abord, le peuple libanais pourrait ne pas pardonner cela au groupe armé.

Et au cœur de la crise politique libanaise, "le Hezbollah mise essentiellement sur son insertion dans le jeu politique libanais et peut-être, demain, sur sa prise totale ou partielle du pouvoir à Beyrouth. Et donc s’engager de manière trop forte et trop directe dans une confrontation avec Israël risque de différer et même d’anéantir ses plans", détaille Bertrand Badie.

Mais quelle que soit la position du Hezbollah, selon Bertrand Badie, l’attaque du Hamas aura des répercussions sur une recomposition régionale. Et le Liban sera nécessairement touché par cette recomposition. "Le pari du Hamas est de dire : 'en portant des coups aussi violents à l’Etat d’Israël, on va rebattre les cartes et on va obliger les puissances à sortir de leur discrétion habituelle et les forcer à agir sur la scène israélo-palestinienne'. Si ce résultat est atteint et si Israël est amené à faire un certain nombre d’annonces sur les négociations, le Liban sera immédiatement touché. Cela jouera même sur l’équation gouvernementale libanaise. De même pour l’ensemble des Etats voisins", détaille, le professeur émérite de Science Po Paris.

Le risque de l’embrasement de la Cisjordanie

Néanmoins, ce qui pourrait changer la donne, et ce qu’Hezbollah observe de près, c’est la façon dont réagit la Cisjordanie face à la riposte israélienne. Et de manière générale, la façon dont l’opinion publique des pays arabes réagit. Selon, Didier Leroy, "le Hezbollah scrute minutieusement le paysage des grandes villes de Cisjordanie et des villes mixtes juives et arabes. Il y a deux scénarios qui se dessinent : soit la police israélienne et l’Autorité palestinienne parviennent à maintenir le calme dans les rues de Jénine, Tulkarem ou encore de Ramallah. Dans ce cas-là, ce serait plus risqué pour un acteur comme le Hezbollah de se lancer dans la mêlée et de risquer un retour de flamme israélien qui dévasterait le Liban".

Le second scénario, qui serait un autre extrême, "c’est si l’appel à initier une 3e intifada lancée très clairement par le Hamas au début de l’opération devait vraiment être suivi. Si l’on voit un soulèvement anti Autorité palestinienne en Cisjordanie et une vague de violence politique dans les villes mixtes qui polariserait très fortement certaines villes d’Israël. À ce moment-là, Israël serait encore plus affaibli. Et cela pourrait être une fenêtre d’opportunité pour le Hezbollah", détaille le chercheur de l’école royale militaire.