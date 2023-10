Guerre Israël-Gaza : une cérémonie commémorative dans la Grande Synagogue de Bruxelles pour rendre hommage aux victimes

Une cérémonie commémorative pour les victimes des récents actes de violence en Israël avait lieu ce jeudi soir à la Grande Synagogue de Bruxelles depuis 20h00. Outre M. Markiewicz, le Grand Rabbin de Bruxelles et le Grand Rabbin du Consistoire Albert Guigui étaient attendus pour prendre la parole. La ministre fédérale des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, Hadja Lahbib (MR) et le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) ont également assisté à la cérémonie pour apporter leur soutien aux victimes.

La Grande Synagogue de Bruxelles est le siège officiel du Consistoire central israélite de Belgique. Depuis 2008, elle est également appelée "Grande Synagogue d’Europe" par la Conférence des rabbins européens. Le bâtiment est situé rue de la Régence à Bruxelles.