Guerre Israël – Gaza : un assaut israélien à Gaza entraînerait des pertes civiles "inacceptables", selon Vladimir Poutine

L’armée israélienne a dit se préparer à une offensive de ce type, après les attaques sans précédent du Hamas sur son territoire, sans que rien n’ait toutefois été décidé. Le président russe a lui-même lancé un assaut contre l’Ukraine en février 2022 et son armée bombarde quotidiennement des villes ukrainiennes, entraînant des combats qui ont tué des milliers de civils.

Des centres urbains densément peuplés, comme Marioupol ou Bakhmout, ont été le théâtre de combats sanglants et ravagés. Moscou n’a jamais reconnu être responsable de la moindre victime civile en Ukraine et accuse les Occidentaux et l’Ukraine d’être responsables de la guerre. La Russie juge aussi que les crimes dont son armée est accusée sont des mises en scène.

Concernant la situation au Proche-Orient, Vladimir Poutine a une fois encore affirmé que le conflit entre Israël et le Hamas était "le résultat de la politique américaine" dans la région. "La politique partiale, conduite sur de nombreuses années, a mené à une impasse de plus en plus profonde", a-t-il dit.