Guerre Israël-Gaza : quels termes et quelles images la RTBF choisit-elle d'utiliser ?

Depuis les attaques terroristes du Hamas sur des citoyens israéliens ce week-end et la réplique d'Israël avec des frappes militaires et un siège de la bande de Gaza, les rédactions du monde entier ont un devoir de prudence important quant aux choix des mots utilisés et des images diffusées. Ce n’est pas nouveau, au sein de la rédaction de la RTBF, la question se pose depuis de nombreuses années. En 2021, notre collègue Daniel Fontaine, spécialiste de la question, expliquait à Inside peser chacun de ses mots : "Je peux me justifier à peu près sur chaque mot utilisé", confiait Daniel, "en tout cas sur des mots comme colonie, occupation, conflit, état". Depuis ce week-end, l’ensemble de la rédaction de la RTBF a reçu plusieurs mails, émanant de la direction de l’information, pour clarifier les termes à utiliser.

Parmi ces termes, celui "d’attaques terroristes du Hamas", de "combattants armés", de "militaires", "d’hommes en armes et déguisés en soldats israéliens".

Une mise au point nécessaire, pour éviter tout problème : "Ce n’est pas qu’une question de prudence", nous explique Jean-Pierre Jacqmin, Directeur de l'Information à la RTBF, "nous devons nommer les situations pour ce qu’elles sont. Nous sommes dans une situation de guerre avec des gens qui ont utilisé des armes. On peut donc parler de combat."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux médias sont interpellés quant aux choix des mots et des images diffusées. Pour Jean-Pierre Jacqmin, si le média est ouvert au dialogue, il faut avant tout respecter la ligne éditoriale et son indépendance : "Nous n’avons pas été interpellés ces dernières heures quant au choix des mots utilisés. Les mails envoyés à la rédaction et les choix portés se sont faits en toute indépendance. Cela dit, c’est normal que nous soyons interpellés. Nous sommes évidemment à l’écoute et ouverts à la discussion. De part et d’autre, certains voudraient influencer notre manière de travailler. Mais nous nous attachons à raconter la réalité des informations dont nous disposons. "

Le poids des mots, le choc des photos

Ce célèbre slogan revient régulièrement frapper l’inconscient populaire et journalistique. Ces dernières heures, la RTBF a reçu un nombre important d’images. Certaines émanant d’agences de presse, d’autres des réseaux sociaux. Ces images sont parfois à la limite du supportable tant la violence qui y est montrée est forte.

Là aussi, un devoir de prudence et d’indépendance s’impose : "On traite les images avec sérieux et rigueur", explique Jean-Pierre Jacqmin, "On diffuse des images qui sont informatives avant tout. Dans certains cas, ces images violentes sont informatives et importantes pour aider à comprendre ce qu’il se passe. Dans ce cas-là, et sous certaines conditions, nous choisissons de les diffuser."

Quelles sont les précautions prises ? "De ne pas exposer des personnes en situation de détresse. Ça, c’est la première chose. Ensuite, de ne pas montrer des images qui n’auraient pas d’intérêt informatif. Il nous arrive donc de ne pas diffuser et de flouter. Et c’est un travail très difficile pour nos collaborateurs."

Autre risque, diffuser des images de propagande : "Nous nous interdisons de relayer tout et n’importe quoi", ajoute le Directeur de l’Information. "Les images de propagandes sont étudiées avec circonspection et utilisées dans des cas exceptionnels. Dans le cas où ces images serviraient à la compréhension d’un phénomène. Elles seront de toute façon fortement encadrées, qu’elles proviennent de groupuscule de Gaza ou de l’armée israélienne. L’une de nos missions, c’est d’aider à faire comprendre ce qui est parfois incompréhensible et indicible. "