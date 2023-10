Guerre Israël-Gaza : quelles sont les positions des partis politiques belges francophones ?

Quel rôle doit jouer la Belgique ? En particulier, doit-elle continuer à aider la Palestine au titre de l’aide au développement ?

Au MR, la position est nuancée. "Nous ne sommes pas contre la suspension d’une aide économique, d’une coopération économique et d’une coopération politique", explique Viviane Teitelbaum. "Par contre, l’aide humanitaire doit se poursuivre", précise-t-elle. "Un civil est un civil. S’il est en danger, s’il est malade, victime d’actes de guerre, il doit être aidé", poursuit-elle, avec une précision : "il faut faire attention à ce que cette aide ne soit pas détournée".

Au-delà de l’aide humanitaire, L’aide au développement belge à la Palestine, qui finance des écoles, des hôpitaux, des usines de purification d’eau aide-t-elle le Hamas ? "Cette aide finance des services publics, des infrastructures qui sont nécessaires pour la population gazaouie", répond Nabil Boukili, au PTB, pour qui il faut continuer cette aide au développement.

Pour les Engagés, "il est très important que l’aide humanitaire et l’aide d’urgence puissent arriver et qu’on respecte les conventions de Genève", explique Georges Dallemagne. Mais il fait remarquer "qu’il y a un grave problème de corruption dans certaines instances palestiniennes". Alors, la Belgique devrait vérifier à quoi sert l’aide qu’elle envoie. "Ce que je demande, c’est qu’on vérifie", déclare le député des Engagés.

"Evidemment qu’il faut empêcher tout détournement de l’aide humanitaire", répond à son tour Samuel Cogolati pour Ecolo. "Quand j’entends le président du MR qui appelle à continuer l’aide humanitaire mais à stopper l’aide au développement, de quoi parle-t-on ? On parle des écoles, on parle des points de santé pour des civils innocents", s’inquiète Samuel Cogolati. "C’est le contraire que nous devons faire, c’est renforcer cette aide humanitaire aux civils pour essayer de construire une paix durable", argumente-t-il.

"Il faut savoir que l’aide au développement en Palestine est l’une des aides les plus vérifiées, les plus scrutées au monde", rassure le député PS Malik Ben Achour qui lui aussi prend position contre la suggestion du MR qui, explique-t-il, "consiste à dire, il y a une flambée de violence inédite au Proche-Orient et la réponse de la Belgique va être de ne plus financer des écoles, de ne plus financer des hôpitaux, de ne plus financer des produits d’agriculture. Cela n’a aucun sens. C’est une absurdité", déclare le député PS.

A cela, au MR, Viviane Teitelbaum répond. "Aujourd’hui, on a un conflit avec le Hamas qui est au pouvoir depuis 2007 à Gaza. Il n’y a plus de vérification qui est faite sur la coopération à Gaza", assure-t-elle. "Le Hamas, c’est une organisation terroriste, mais on ne peut pas assimiler tout le peuple palestinien au Hamas", lui rétorque le député Ecolo Samuel Cogolati.

De son côté, Georges Dallemagne, aux Engagés, plaide lui aussi pour une vérification de l’utilisation qui est faite de l’aide envoyée par la Belgique.