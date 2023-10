Guerre Israël-Gaza : quel rôle l'ONU peut-elle encore jouer dans ce conflit ?

Au dixième jour de la guerre entre le Hamas et Israël, les appels au cessez-le-feu n’ont pas eu d’effet. Les appels à laisser entrer de l’aide humanitaire à Gaza non plus. Or, le temps presse. Les réserves en eau, en nourriture et en carburant s’épuisent, alors qu’un mouvement massif de population est en cours, du nord vers le sud de l’enclave palestinienne, selon les travailleurs humanitaires des Nations Unies présents sur place.

Les hôpitaux n’ont plus que 24 heures de carburant disponible pour faire fonctionner leurs générateurs d’urgence, a indiqué lundi le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (UN-OCHA).

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce lundi soir, mais quel rôle peut-il encore jouer dans ce conflit ?

"Les Nations Unies sont sur le terrain depuis la création de l’Etat d’Israël", recontextualise Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’UCLouvain. "Elles sont intervenues tout au long des nombreuses crises et guerres qui, pendant toutes ces décennies, ont occupé le devant de la scène dans cette situation israélo-palestinienne. Leur présence sur le terrain est indispensable pour les populations civiles, mais dire que les prononcés des Nations Unies – c’est-à-dire du Conseil de Sécurité et de la Cour Internationale de Justice – ont été mis en œuvre par les parties prenantes, ce serait une exagération."