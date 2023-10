Guerre Israël-Gaza : que s’est-il passé il y a 50 ans, lors de la guerre du Kippour ?

Les Israéliens se confortent dans un complexe de supériorité. Ils se croient désormais à l’abri d’une attaque. Les trois victoires de 1948, 1956 et 1967 ont démontré qu’il serait illusoire aux assaillants de venir à nouveau se frotter à l’armée israélienne. Et pourtant, les vaincus de 1967 veulent récupérer leurs territoires : le plateau du Golan pour la Syrie, le désert du Sinaï pour l’Égypte.

Le 6 octobre 1973, les soldats égyptiens franchissent le canal de Suez et avancent dans le Sinaï, pareil pour l’armée syrienne sur le plateau du Golan. Les deux armées arabes, bien équipées par du matériel soviétique, manœuvrent efficacement. Pour la première fois, Israël vacille. Mais rapidement, les officiers israéliens font preuve d’audace tactique et renversent une situation compromise au départ.

En quelques jours, l’armée israélienne reconquiert le Golan et marche sur Damas. Et dans le Sinaï, l’Égypte a manqué d’audace au contraire du général Ariel Sharon qui parvient à traverser à son tour le canal de Suez sur la route du Caire. En coulisses, entre Américains, alliés d’Israël, et Soviétiques, alliés de la Syrie et de l’Égypte, le téléphone chauffe. Ils finissent par imposer un cessez-le-feu le 25 octobre 1973 via le conseil de sécurité de l’ONU.

Bilan de la guerre du Kippour : des dizaines de milliers de morts et de blessés dans les deux camps. La population israélienne doute désormais de l’invincibilité de son armée, et Israël est donc plus enclin à négocier. Côté arabe, l’humiliation de 1967 est lavée, mais on comprend aussi qu’une victoire totale sur Israël est impossible.