Guerre Israël-Gaza : pour l'historien Koert Debeuf, l'objectif du Hamas est de "torpiller" les accords en cours entre Israël et les pays arabes

Le Hamas voudrait donc disloquer les opérations de normalisation en cours entre Israël et les pays de la région. Bien plus que l’Etat palestinien (le Fatah qui pourrait être, selon Koert Debeuf, impliqué aussi dans des négociations avec l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes). Le Hamas se sentirait rejeté des négociations en cours. Et pas n’importe quelles négociations, un "camp David beaucoup plus grand", où les Palestiniens (du Fatah, le parti au pouvoir en Cisjordanie) seraient pris en compte (contrairement aux accords de 1978, où l’Egypte, alors médiatrice, avait laissé tomber la Palestine, selon notre invité). Pour le Hamas, ça aurait été la catastrophe. Symboliquement, le parti terroriste palestinien qui contrôle Gaza aurait donc torpillé ces accords de paix en cours de construction. Et faire aussi en sorte que les pays arabes se positionnent sur la question...

Riyad désirerait avoir une possibilité de se défendre contre une attaque iranienne

"Cette attaque a été tellement affreuse que le Hamas savait que la réaction (israélienne, ndlr) allait être vraiment dure. Avec des semaines d’images de violences. La rue arabe soutient toujours les Palestiniens, et ne peut accepter que ces accords soient mis en place". Ce serait donc le pari du Hamas.