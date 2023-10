Guerre Israël-Gaza : "Pas d’eau, de gaz et d’électricité", la bande de Gaza à quelques jours de vivre une catastrophe humanitaire

Tout comme l’ensemble des habitants de la bande de Gaza, la vingtaine de membres de Médecins du Monde n’a qu’une idée en tête en ce moment : se mettre à l’abri des frappes aériennes israéliennes. "Certains ont vu leur appartement et leur maison détruits, affirme le médecin Jean-François Corty. Certains ne savent pas comment ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins en eau et en nourriture. Pour l’instant, ils essayent juste de sauver leur vie et leurs familles et bien sûr, dès que possible, ils reprendront leurs opérations d’urgence."

Les bombardements israéliens visent des centres de commandement du Hamas. Mais ils ont détruit plus de 1000 logements et plus de 500 autres ont été endommagés et rendus inhabitables, selon un décompte de l’OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Notre correspondante Céline Martelet a pu joindre Maha qui vit enfermée chez elle depuis trois jours. "Il n’y a pas d’endroits sûrs ici. Pas comme en Israël où ils ont des abris pour les civils. Nous, on se regroupe chez des proches qui sont dans endroits qui ne sont pas visés. L’autre solution, ce sont les écoles ouvertes par l’ONU."

"Nous accueillons quelque 170.000 personnes dans plus de 80 écoles et autres installations dans la bande de Gaza, confirme Juliette Touma, directrice communication de l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Il s’agit de familles qui ont fui les tirs d’artillerie et les bombardements". C’est le cas, par exemple, de Mohamed Salah. "Des bombardements aveugles ont eu lieu sur les maisons, les champs et les rues avoisinantes. Nous avons décidé de quitter la maison et venir dans une école, afin d’être dans un endroit sûr pour nous et nos enfants. On ne pouvait pas rester à la maison. Toute la zone a été bombardée. Hier, un bâtiment avec des gens à l’intérieur a été bombardé. Vous voyez, la situation est très, très mauvaise. Il n’y a pas d’eau potable, pas de nourriture et aucun service n’est fourni aux personnes vivant dans les abris."

Au cinquième jour de la guerre qui oppose Israël au mouvement islamiste Hamas, plus de 260.000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza à cause des bombardements.