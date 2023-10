Guerre Israël-Gaza : "On parle de 100 à 150 otages, dont des femmes et des enfants", la prise d'otages du Hamas est "totalement inédite"

"La situation est totalement inédite par le nombre des otages, nous précise d’emblée Etienne Dignat, professeur à Sciences Po et auteur de "La Rançon de la terreur". On parle de 100 à 150 otages là où Israël était habitué à avoir un, deux, trois otages au maximum. Cet enlèvement est inédit également par la nature des otages, puisque Israël est habitué à libérer des soldats retenus en otage par le Hamas et non pas des civils. Aujourd'hui, vous avez des civils avec des femmes, des enfants et des personnes âgées". L’intention du Hamas serait de pourrir le conflit, de le prolonger le plus longtemps possible pour empêcher le deuil et la reconstruction des familles israéliennes, selon cet expert des prises d'otages.

Ce jeudi 12 octobre, Israël a dit être en mesure de confirmer l'identité de 97 personnes prises en otage à Gaza. Mais leur libération est encore loin d’être acquise.

La première difficulté sera de localiser les personnes tombées aux mains du Hamas, même si Israël a été confronté à des expériences par le passé. "Des otages ont déjà été détenus à Gaza. Ils ont pu témoigner de leur situation, souligne Etienne Dignat. On peut imaginer que les otages sont retenus dans le souterrain de Gaza, qu'on appelle 'le métro'. Ce sont des kilomètres de souterrains. Ils sont probablement retenus en ordre dispersé par plusieurs groupes puisqu'on parle du Hamas mais aussi du Djihad islamique. Ils sont divisés et protégés par de petites unités spécialisées du Hamas, qui les rend évidemment très difficiles à trouver."