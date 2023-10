Guerre Israël-Gaza : Lufthansa suspend ses liaisons aériennes vers Beyrouth au Liban jusqu’au 16 octobre inclus

Lufthansa suspend ses liaisons vers Beyrouth jusqu’au 16 octobre inclus, a indiqué vendredi soir à l’AFP un porte-parole du transporteur aérien allemand, au septième jour d’une guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque inédite et sanglante du mouvement palestinien.

Le porte-parole de la première compagnie aérienne européenne a invoqué "la situation actuelle au Proche Orient" comme raison de cette suspension. Il a ainsi confirmé à l’AFP une information transmise par deux passagers qui ne pouvaient plus prendre leur avion à Francfort pour Beyrouth. Il y a une semaine, Lufthansa avait déjà annoncé la suspension de ses liaisons vers Tel Aviv "en raison de la situation sécuritaire". Cette suspension court jusqu’au 22 octobre, a rappelé vendredi soir le porte-parole à l’AFP.

En revanche, des vols d’évacuation de ressortissants allemands, bloqués en Israël, ont été organisés jeudi et vendredi par le gouvernement allemand. "Après environ 950 ressortissants allemands évacués jeudi, c’est plus de 850 Allemands qui sont partis d’Israël vendredi", a indiqué le ministère allemand des Affaires étrangères, sur X, vendredi soir. Ces vols, affrétés par la Lufthansa à la demande du ministère des Affaires étrangères, ont relié Tel Aviv à Francfort et Munich.