Guerre Israël-Gaza : les hôpitaux de Gaza sont débordés

Dans les hôpitaux de Gaza, mercredi, on ne sait plus où donner de la tête. Les frappes aériennes israéliennes ont poussé les habitants de Gaza à s'y réfugier, ce qui rend le travail des médecins très difficile. En outre, les hôpitaux sont également confrontés à toutes sortes de pénuries de médicaments et de matériel.

Tous les lits sont désormais occupés, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de Gaza. Tous les médicaments ont été utilisés.

Après l'attaque surprise de l'organisation palestinienne radicale Hamas contre des villages du sud d'Israël samedi dernier, l'armée israélienne a lancé une contre-offensive, avec des frappes aériennes sur Gaza. Ces frappes ont déjà fait plus de 1.050 morts et quelque 5.000 blessés.

Selon un médecin interrogé par la chaîne britannique BBC, Gaza ne dispose que de 2.500 lits d'hôpitaux. Un autre docteur a expliqué à la chaîne arabe Al Jazeera qu'Israël bloquerait les fournitures médicales en provenance d'Égypte. Le système de santé de la bande de Gaza était déjà en mauvais état avant les bombardements israéliens, car il était soumis à un blocus. "Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre complètement", dit-on là-bas.