Guerre Israël-Gaza : les cours du pétrole et du gaz s’envolent, risque-t-on un nouveau choc pétrolier ?

Après l’offensive surprise de ce week-end du Hamas contre Israël, les répercussions sur le plan économique ne se sont pas fait attendre. Lundi, les cours du pétrole se sont envolés et les prix du gaz ont bondi, après l’annonce de la fermeture d’un champ gazier en Israël.

Les deux références mondiales de l’or noir, le baril de Brent de la mer du Nord et le West Texas Intermediate américain étaient en hausse d’un peu plus de 4%. Le baril s’établissait à plus ou moins 87 $. Mais soyons de bon compte, ce n’est pas non plus une hausse spectaculaire. Il y a deux semaines à peine, le pétrole flirtait avec les 100 $ le baril. Peut-on s’attendre à une vraie flambée des prix du pétrole ?