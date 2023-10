Guerre Israël-Gaza : les attaques terroristes du Hamas pourraient-elles compromettre sa politique en Palestine ?

Au lendemain de l’attaque la plus meurtrière orchestrée contre l’État d’Israël, des échanges de tirs d’artillerie ont eu lieu entre l’organisation terroriste libanaise Hezbollah basée à l’extrême sud-est de ce pays, et Tsahal, l’armée israélienne. L’embrasement d’un conflit dans cette région du Proche-Orient est craint par certains observateurs. Cette guerre pourrait-elle donc s’ouvrir sur un front nord si Israël se retrouve attaqué sur le plateau du Golan, territoire syrien qu’il a annexé depuis la guerre de Six Jours, voire en Cisjordanie après l’attaque menée depuis Gaza par le Hamas ?

Hasni Abidi se montre prudent : "Durant des décennies, on n’a jamais assisté à une seule cartouche tirée par les Syriens en direction d’Israël. Et Dieu sait combien la distance est insignifiante. Donc, il y a un certain calcul pragmatique qui est fait par ces régimes autoritaires. Le Hezbollah, il faut rappeler que c’est presque un État dans l’État : il participe au Parlement, il a des ministres. Son agenda obéit à des considérations de politique intérieure. Et c’est vrai qu’il est aussi lui aussi, comme le Hamas, en difficulté sur le plan national. Et évidemment, il cherche, à travers son soutien affiché au Hamas, de montrer que son ADN reste la défense de la cause palestinienne et de la cause arabe. Mais je pense qu’un engagement massif où ouvrir un nouveau front, c’est vrai que ce sera une épreuve supplémentaire pour Israël, mais elle sera aussi une épreuve supplémentaire pour le Hezbollah, ainsi que pour le Liban qui n’a pas besoin justement dans une crise à la fois politique et économique aggravée, de voir un nouveau front aussi à ses frontières avec l’État d’Israël".