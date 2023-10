Guerre Israël-Gaza : le Hamas affirme avoir libéré des otages, les médias israéliens crient à la supercherie

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé, mercredi soir dans un communiqué, avoir libéré une Israélienne et ses deux enfants, les médias israéliens criant à la supercherie.

"Une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements" entre le mouvement et l'armée israélienne, a indiqué la branche armée du Hamas sans préciser la date de leur libération. Une vidéo diffusée dans la foulée par Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas, montre de jour une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée qui semble être la clôture érigée par Israël autour de la bande de Gaza. Aucune présence militaire n'est visible sur ces images.

La télévision publique israélienne a affirmé dans la foulée que ces images montraient des personnes qui "n'avaient jamais été emmenées dans Gaza". La presse locale explique qu'il s'agit d'Avital Aladjem, habitante du kibboutz Holit qui, selon le récit qu'elle a livré dans une série d'entretiens, avait été emmenée de force samedi par des hommes du Hamas avec deux des enfants d'une voisine jusqu'à la zone frontière entre Israël et la bande de Gaza après l'assaut sans précédent lancé par des centaines de combattants du mouvement islamiste sur le sud du pays.

Avital Aladjem a raconté que ses ravisseurs l'avaient laissée libre de repartir avec les petits au niveau de la clôture. Alors que commencent à émerger, à partir des témoignages recueillis auprès de survivants, l'ampleur des atrocités commises par le Hamas lors de l'assaut de samedi, d'une violence extrême, le mouvement islamiste, qualifié de terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, se défend d'avoir commis des exactions contre des civils, et accuse "les médias occidentaux" de relayer de fausses accusations.