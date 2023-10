Guerre Israël-Gaza : le gaz bondit à presque 50 euros le Mwh, un prix plus atteint depuis avril, gare aux effets sur les contrats variables

En quelques jours, l’indice TTF du gaz sur le marché néerlandais, qui fait référence au niveau européen, est passé de 36 à 49,45 euros le MwH. Mais surtout, c’est la deuxième augmentation d’ampleur (+12,5% ce mardi, après +15% ce lundi) depuis l’offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël. On revient ainsi à un prix qui n’avait plus été atteint depuis début avril, même si on reste très loin des sommets atteints en août 2022 (près de 350 euros le Mwh).

Si cette montée se poursuit, elle pourrait lourdement peser sur les contrats variables qui sont indexés au jour le jour sur ces prix de gros.

Le marché redoute visiblement une escalade de la situation géopolitique et des perturbations de l’approvisionnement venant d’Iran et transitant par ce pays puisque les craintes de perturbations de l’approvisionnement, comme le note Michael Hewson, de CMC Markets, ne se sont pas encore matérialisées.

Chevron a certes suspendu les activités de sa plateforme gazière offshore Tamar, située au large des côtes israéliennes, sur instructions du gouvernement, mais elle desservait avant tout la région justement : Israël ne fournit que très peu de gaz à l’Europe.

Ce sont plutôt les risques d’extension du conflit à la région qui font peser un risque sur la sécurité d’approvisionnement, et selon le professeur Damien Ernst, renforcent le sentiment d’un risque de frappe sur les infrastructures énergétiques.