Guerre Israël – Gaza : le délai laissé à la population pour évacuer le nord de la bande de Gaza "évidemment beaucoup trop court"

Comment peut-on interpréter l’annonce de l’armée israélienne ?



"À ce stade, personne ne sait dire exactement ce qui va se passer. Tout le monde se doute malgré tout depuis plusieurs jours que la réponse d’Israël sera sans pitié par rapport au Hamas et que donc il y aura certainement des bombardements qui vont continuer contre cette organisation terroriste. Cette évacuation qui est demandée à plus d’un million de personnes, est évidemment extrêmement compliquée, voire impossible, comme l’a signifié l’ONU. Mais, dans le droit des conflits armés, il est absolument nécessaire d’annoncer toute attaque qui pourrait avoir des dommages plus que collatéraux vis-à-vis de la population. Je pense que c’est dans ce cadre qu’Israël – soutenu par une large majorité de la communauté internationale mais qui reçoit quand même des appels à la raison – se doit dans ce cadre-là de faire une annonce."



Ça veut dire qu’Israël fait cette annonce sous la pression de la communauté internationale pour respecter le droit de la guerre ? Ça ne signifie pas d’office une incursion terrestre ?

"Ce que va faire Israël à ce stade, nul le sait. Est-ce qu’il va s’agir de bombardements ciblés sur ce qu’il estime être des bâtiments occupés par le Hamas, tout en sachant bien que le Hamas et la population civile sont souvent postés au même endroit ? À ce stade, on ne le sait pas encore. On sait en tout cas que c’est très compliqué de mener une opération terrestre au sol dans une si petite enclave pour les troupes au sol. De quoi va-t-il s’agir ? Est-ce que dans un premier temps, ce sera des bombardements ? C’est peut-être vers cela qu’on se dirige."



Est-ce qu’un délai de 24 heures pour évacuer plus d’un million de personnes, est-ce possible ?

"C’est un délai qui est évidemment beaucoup trop court et qui, quoi qu’il arrive, va avoir un impact sur la population qui va être catastrophique."