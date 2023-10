Guerre Israël-Gaza : la guerre exacerbe les tensions à Jérusalem-Est

Depuis le 7 octobre dernier et les attaques de combattants terroristes du Hamas en Israël, suivies de la riposte de Tsahal sur Gaza, la tension monte à Jérusalem. Ces derniers jours, deux jeunes ont perdu la vie, tué par la police israélienne lors de rassemblements en soutien à Gaza. Notre équipe sur place s’est rendue dans leur quartier à Jérusalem. Les deux jeunes, de 15 et 16 ans, ont été tués alors qu’ils lançaient des feux d’artifice vers les forces de l’ordre. "Après la première victime", explique le père de la seconde victime, "j’ai appelé mon fils en lui demandant de rentrer le plus vite possible. Peu après, ma femme m’a appelé pour me dire que mon fils était blessé. Quand je l’ai retrouvé, il était déjà mort, il était déjà un martyr."

"Je ne crois pas en la paix. Je n’y crois pas", ajoute cet homme à notre équipe.

Pour l’instant, l’heure est au recueillement, mais dans ce quartier palestinien de Jérusalem, la colère gronde. Depuis les attaques du Hamas, les affrontements avec la police israélienne sont quotidiens. Dans les rues, les stigmates des affrontements : voitures incendiées, slogans hostiles à Israël sur les murs, cartouches de bombes lacrymogènes au sol. Les habitants rencontrés expliquent leur peur de voir de nouveaux affrontements éclater dans les prochaines heures.

Des relations tendues entre Arabes et juifs

Depuis le week-end dernier, la tension n’est pas perceptible qu’entre Arabes et police israélienne. Saleh habite un autre quartier arabe de Jérusalem-Est. Pour lui, la vie ici qui était déjà difficile est désormais devenue un enfer : "C’est très difficile, personne n’est à l’abri dans sa maison. Nous avons peur, tout le temps. Les enfants ne dorment pas. On nous jette des pierres et on entend des personnes hurler que tous les Arabes devraient être morts." À la question qui hurle ce genre de propos, Saleh répond : "Les colons".

Pour les Palestiniens, les colons ce sont les juifs qui viennent s’installer dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Dans les rues de ce quartier, ce sont les deux drapeaux qui cohabitent, avec d’énormes difficultés depuis longtemps. Des difficultés encore plus fortes, depuis le début de la guerre.