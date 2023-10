Guerre Israël-Gaza : la détresse des familles d’otages israéliens

Voilà une semaine que les attaques de combattants terroristes du Hamas ont eu lieu. Une semaine que les familles des Israéliens enlevés et retenus en otage réclament leur libération. Aujourd’hui, la colère s’ajoute à l’angoisse. Au moins 120 personnes sont aux mains des terroristes, le Hamas a par ailleurs annoncé qu’au moins 22 d’entre eux avaient été tués par des bombardements israéliens sur Gaza.

Ce week-end à Tel Aviv, les manifestations se sont enchaînées. Les familles demandent que la libération de leurs proches soit une priorité pour le gouvernement israélien.

"Nous voulons que nos enfants, nos mères, nos sœurs, nos frères, tout le monde soit libéré, maintenant", explique cette mère de famille. "Après, ils font ce qu’ils veulent, je ne suis pas une femme politique. Je suis une mère et je veux que ma fille revienne."

En Israël, la colère gronde après ces attaques. Les efforts du gouvernement de Benjamin Netanyahu sont jugés insuffisants : "Je ne suis pas certaine que les personnes en charge traitent le sort de nos proches en priorité. Ils ne l’ont toujours pas prouvé. Cela fait une semaine que cette guerre a commencé et nous ne voyons rien. Nous sommes là et nous ne partirons pas tant que nos familles et ceux que nous aimons ne sont pas rentrés", ajoute cette autre manifestante.

Avishaï Brotz a vu sa femme et ses trois enfants être emmenés par les hommes du Hamas. Il ne sait pas s’ils sont en bonne santé, mais il appelle à la paix : "Je dis au Hamas, s’il vous plaît, ramenez-moi ma femme et mes enfants. Faites qu’ils soient en bonne santé. Et au gouvernement israélien je dis, s’il vous plaît, arrêtez. Nous devons arrêter […] ce bain de sang."

L’armée israélienne a par ailleurs annoncé avoir retrouvé des corps d’otages, dans la bande de Gaza.