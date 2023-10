Guerre Israël-Gaza : l'Otan reconnaît à Israël le droit de se défendre mais appelle à éviter la mort de civils

Hôpitaux débordés, centrale électrique à l’arrêt, 260.000 déplacés et plus de 1000 morts. La bande de Gaza subit de plein fouet la riposte israélienne aux attaques massives menées par le Hamas le week-end dernier. Avec les frappes aériennes et le "siège complet" décidé par Israël, l’enclave palestinienne plonge dans une grave crise humanitaire.

En Israël, il y accord entre Netanyahu et le leader centriste Gantz sur la constitution d'un gouvernement d’urgence.

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s’alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total, au cinquième jour de l’attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.

Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens. Et dans le Nord, l’armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes.



