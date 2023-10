Guerre Israël-Gaza : L'armée israélienne exige l'évacuation de "tous les civils de Gaza" vers le sud

L'ONU a été informée par l'armée israélienne d'un ordre d'évacuation de quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'organisation, réclamant que cet ordre soit annulé.

"Aujourd'hui (12 octobre) juste avant minuit heure locale", les responsables de l'ONU à Gaza "ont été informés par leurs officiers de liaison de l'armée israélienne que la totalité de la population au nord de Wadi Gaza devait être déplacée dans le sud dans les 24 heures", a indiqué Stéphane Dujarric. "Cela correspond environ à environ 1,1 million de personnes. L'ordre s'applique à tout le personnel de l'ONU et à tous ceux abrités dans les établissements de l'ONU - y compris les écoles, les centres de santé et les cliniques." Les sites de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) abritent plus de 60% des 423.000 personnes déplacées ces derniers jours dans la bande de Gaza, mais le nombre de celles présentes au nord de Wadi Gaza n'était pas disponible à ce stade. "Les Nations unies estiment impossible qu'un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices", a insisté Stéphane Dujarric. Dans ces circonstances, "les Nations unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse", a-t-il insisté. "La réponse de l'ONU à l'alerte préalable d'Israël envers les habitants de Gaza est honteuse", a réagi l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gilad Erdan dans un message envoyé à l'AFP par ses services, accusant l'ONU d'avoir "fermé les yeux face au Hamas qui s'armait et utilisait la bande de Gaza pour cacher ses armes". "Maintenant, au lieu de se tenir aux côtés d'Israël, dont les citoyens ont été massacrés par les terroristes du Hamas, et qui essaie de minimiser les dommages causés à ceux impliqués, (l'ONU) fait la leçon à Israël", a-t-il dénoncé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une nouvelle réunion d'urgence à huis clos vendredi sur la situation dans la région.