Guerre Israël-Gaza : "Éradiquer le Hamas est un objectif parfaitement inatteignable"

Après le choc des derniers jours se pose aujourd’hui la question de la stratégie des forces armées israéliennes et du Hamas. Julie Morelle en débat dans Déclic avec son invité, Didier Leroy, chercheur à l’École Royale Militaire ERM, spécialiste du Moyen-Orient.

Suite à l’attaque et aux atrocités commises par le Hamas, la réponse du gouvernement et de l’armée israélienne est une opération militaire d’ampleur visant à éradiquer le Hamas et ses infrastructures. L’opération 'Epée de fer' menée par l’armée israélienne se résume pour l’instant à des frappes aériennes et ne comporte pas encore d’opération terrestre à Gaza. Mais selon Didier Leroy, l’opération terrestre semble inévitable et imminente : en témoigne d’ailleurs l’ordre d’évacuation de tous les civils du nord de Gaza transmis ce 13 octobre.