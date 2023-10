Guerre Israël-Gaza : en Cisjordanie, la jeunesse tente d’échapper aux horreurs de la guerre

Dans ce contexte bouleversé par un regain de violence, la jeunesse, traumatisée par les horreurs que la guerre renvoie, tente de retrouver un semblant de quotidien. Dans la rue, on joue aux billes. Et pourtant, rien ne ressemble ici à une vie d’enfant.

Depuis la guerre entre Israël et le Hamas, les tensions dans le quartier sont encore plus élevées que d’habitude. Et les enfants sont souvent très lucides quant à ce qu’il se trame. "Je me sens triste. Je ne me sens pas bien avec tout ce qui se passe ici et surtout avec ce qui se passe à Gaza et toutes ces familles dans la guerre. Et ici tous les jours, l’armée d’occupation entre dans les maisons. Ils rentrent à 3h ou 4h du matin… Ils prennent les hommes pour les mettre en prison. C’est très difficile" témoigne Aya, une jeune palestinienne occupée par Israël.

Des enfants concernés par un conflit qui les dépasse et duquel ils essaient de s’extraire, le temps d’une après-midi passée à lire ou jouer de la musique. "Pour tout le monde la musique est très importante ça te permet de sortir l’énergie et les pressions que tu sens à l’intérieur. Tu sors l’énergie négative et ça te donne de l’énergie positive" explique Taraesh, un jeune palestinien en sortant de sa leçon d’Oud (ndlr : un instrument à corde traditionnel très répandu dans les pays arabes).

Sur le terrain, certaines associations tentent de donner un peu d’espoir à la jeunesse, mais la tâche reste compliquée. "Aujourd’hui on a des jeunes qui sont nés à l’ombre de ce mur, qui ne connaissent même pas la mer. Ils voient leur horizon bloqué par ce mur qui les étouffe et les prive même d’espaces verts comme ceux que ma génération a connus, étant gamins" conclut Abdelfattah Abusrour, directeur du centre culturel palestinien Alrowwad.