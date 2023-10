Guerre Israël-Gaza : deux manifestations simultanées en soutien à Israël et à la Palestine à Bruxelles

Près de 400 personnes, selon la police, se sont rassemblées mercredi dès 16h45 place du Luxembourg à Bruxelles. Organisée par l’association DemoCrisis et le Centre Communautaire laïc juif (CCLJ) de Bruxelles, l’action a été menée en soutien aux victimes israéliennes de l’attaque du Hamas du 7 octobre, ainsi qu’aux otages israéliens actuellement détenus par le groupuscule armé palestinien.

Si le rassemblement avait initialement pour volonté de dénoncer les dérives anti-démocratiques en Israël, en Pologne ou encore en Hongrie, et de présenter la nouvelle organisation non-partisane pro-démocratie "DemoCrisis", le CCLJ a décidé d’adapter la mobilisation au regard de l’actualité.

"Bring them home" ("Ramenez-les à la maison"), pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, dotées de photos de certains otages israéliens. Parmi une centaine de drapeaux d’Israël, la foule émue écoutait les discours préparés pour l’occasion.

"Ce qu’il s’est passé ces derniers jours est un crime contre l’humanité elle-même. Cela n’a rien à voir avec la politique ou le territoire, cela touche directement à la décence humaine", a déclaré le président du CCLJ Benjamin Beeckmans. "Ce soir, nous clamons haut et fort que la vie, l’amour et la paix triompheront toujours sur la cruauté et la violence", a-t-il ajouté.

Certains membres des familles d’otages israéliens détenus par le Hamas sont également montés sur scène pour exprimer leur détresse, et leur détermination à libérer leurs proches. "J’appelle les représentants européens à agir concrètement pour aider à la libération de mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tantes", a souligné une jeune femme présente.

Plus d’une centaine d’otages israéliens ont été pris à Gaza, selon le ministre israélien des Affaires étrangères.