Guerre Israël – Gaza : des milliers de manifestants à Bagdad et Téhéran en soutien aux Palestiniens

Des milliers de personnes manifestent vendredi à Bagdad et Téhéran en soutien aux Palestiniens, au septième jour d’une guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, soutenu par l’Iran. "Non à l’occupation ! Non à l’Amérique !", scandaient les manifestants sur la place Tahrir, cœur de la capitale irakienne.

Rassemblés à l’appel du leader chiite Moqtada Sadr "en soutien à Gaza" et contre Israël, ils brandissaient des drapeaux palestiniens et irakiens et un immense drapeau israélien a été disposé sur le sol pour que les protestataires puissent le piétiner, selon un photographe de l’AFP.