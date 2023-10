Guerre Israël-Gaza : comment parler de ce conflit aux enfants et quels contenus leur proposer ?

En ce qui concerne l’âge auquel aborder le sujet des conflits, Jean-Yves Hayez trace une limite entre les plus et les moins de six ans. Chez les plus jeunes, les angoisses sont encore très présentes et ils peuvent très vite imaginer le pire : "Pour eux, ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres d’ici arrivera aussi chez nous et demain, ce sera leur tour". Pour le pédopsychiatre, avant six ans, il vaut mieux ne pas exposer les enfants à ces informations anxiogènes sauf s’ils sont demandeurs. Dans ce cas, des explications à hauteur d’enfant s’imposent, en simplifiant l’information. Toutefois, cette simplification ne doit pas revenir à mentir sur les événements mais plutôt à mesurer ses propos.

Chez les adolescents, les explications peuvent être plus complètes si la maturité du jeune le permet. Mais même dans ce cas, le pédopsychiatre conseille de répondre avant tout aux questions posées et d’éviter d’imposer ses thèmes.

En cas de contact avec une image choquante ou l’expression d’une angoisse face à la violence du conflit, Jean-Yves Hayez souligne l’importance de rassurer l’enfant en précisant l’éloignement des événements et la rareté de ceux-ci. Il faut se dire présent et insister sur le fait qu’il est protégé et entouré. Dans tous les cas, il est important de ne pas minimiser les inquiétudes de l’enfant et prendre au sérieux ses sentiments.

Afin de les accompagner dans leur découverte de l’actualité et de les éloigner de contenus inadaptés, des formats destinés aux plus jeunes existent. En voici quelques-uns.