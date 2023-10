Guerre Israël-Gaza : comment le Hamas a renforcé son arsenal militaire

Pour faire entrer clandestinement des projectiles dans l’enclave, il faut de l’argent. Et le Hamas contrôle toute la vie civile à Gaza ; il bénéficie donc de financement. A ce niveau-là aussi, il se serait aussi renforcé. "Il est certain que les financements qui viennent essentiellement du Qatar ont pu alors à la fois aider les populations gazaouies à vivre au quotidien et en même temps aider le Hamas à faire proliférer son arsenal, poursuit Didier Leroy.

Puisque c’est bien grâce aux fonds du Qatar que le Hamas gère le quotidien des Gazaouis : ce sont eux qui payent le salaire des 50.000 fonctionnaires, qui gèrent l’urbanisme, qui organisent la collecte des déchets etc. Donc en même temps, cette aide financière, elle est nécessaire face à la réalité que représente l’enclave de Gaza qui est surpeuplée et surpolluée. Et en même temps, c’est bien sûr cet argent-là qui aura permis notamment de payer les passeurs égyptiens du Sinaï pour permettre aux projectiles du Hamas d’arriver dans leurs tunnels."