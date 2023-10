Guerre Israël-Gaza : à Tel-Aviv, Biden soutient la version d'Israël sur l'explosion dans un hôpital à Gaza

Le président américain Joe Biden, en visite de solidarité en Israël mercredi, a soutenu la version des autorités israéliennes imputant à des combattants palestiniens la frappe ayant tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza. Les deux "camps" se rejettent la responsabilité depuis le drame.

"J'ai été profondément attristé et choqué par l'explosion dans l'hôpital à Gaza mardi. Et sur la base de ce que j'ai vu, il apparait que cela a été mené par la partie adverse", a déclaré le président américain, au côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel-Aviv. "Nous devons aussi garder en tête que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien et qu'il ne leur a apporté que souffrance", a-t-il toutefois ajouté.

Mardi, le président américain s'était dit "indigné et profondément attristé par l'explosion". Il a atterri mercredi matin à l'aéroport de Tel-Aviv où il a été accueilli par M. Netanyahu et le président Isaac Herzog. Au cours de sa visite, il est également prévu qu'il rencontre des familles de victimes de l'attaque sanglante de commandos du Hamas sur le sol israélien, qui a eu lieu le 7 octobre.

"Les Américains pleurent avec vous", a-t-il lancé à M. Netanyahu. Ce dernier a estimé auprès du président américain que le "monde civilisé" devait s'unir contre le Hamas au pouvoir à Gaza. En outre, Joe Biden devait participer à un sommet, en Jordanie, avec le roi jordanien Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, mais Amman l'a annulé après l'explosion de l'hôpital. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a assuré qu'il appellerait le dirigeant palestinien et le président égyptien dans l'avion du retour, mercredi soir.