Guerre interne chez les pacifistes

Même divisions au sein d’Ecolo, du PS ou des Engagés dont plusieurs membres étaient présents samedi alors que les organisations de jeunes de ces partis soutiennent la manif de dimanche. Face à ces divisions, plusieurs acteurs important du monde associatif craignent que le CNAPD n’implose.

Principes

Car, ce qui est en jeu ici est une question de principes, de valeurs. Le pacifisme belge s’est structuré autour de la défense du droit international et du droit des peuples contre l’impérialisme (surtout l’impérialisme américain) au Vietnam, en Irak, en Palestine. Or, ces principes sont violés par l’agression Russe. Le politiste Henri Goldman résume son soutien à la manifestation du samedi contre celle du dimanche : le peuple ukrainien ne peut pas être dépossédé de son droit à l’autodétermination au nom du compromis géopolitique auquel certains aspirent. Ce droit est imprescriptible, comme celui de tous les peuples.

Problème ici, les Ukrainiens utilisent les armes de l’OTAN et des Américains contre l’impérialisme russe ce qui place les pacifistes face à une délicate remise en question. Le pacifisme n’est-il qu’un moyen de s’opposer à l’impérialisme américain ? Non, mais alors pourquoi ne pas exiger la fin de l’occupation russe avec autant d’ardeur que la fin de l’occupation israélienne en Palestine ?

Ou la paix est-elle une fin en soi ? Et si oui, cette fin est-elle indissociable d’une autre fin : la justice ? La question, qui relève de la philosophie politique, a divisé la gauche européenne tout au long du 20e siècle. Car justice et paix sont parfois contradictoires. Être pacifiste en France en 1941, où à Alger en 54 ce n’est pas être du côté de la justice. Albert Camus s’y est frotté en osant affirmer qu’entre la justice et sa mère (résidant en Algérie Française) "il préférait sa mère".

En réalité, le pacifisme ne fait consensus qu’en temps de paix (manifestations de 1983 sur les euromissiles) car paix et justice n’apparaissent pas comme contradictoires. En temps de guerre c’est l’inverse, le pacifisme creuse des divisions éthiques et politiques profondes à propos de la légitimité des moyens et des fins en politique. Après un an de guerre en Ukraine, cette question : veut-on la paix ou la justice ? Va se poser de plus en plus durement, de plus en plus amèrement aussi.