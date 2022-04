Guerre froide, opposition États-Unis, Occident, Russie… et l’Ukraine au milieu : faisons la paix.

La Politique étrangère. À l’épreuve de la fragmentation, Tanguy STRUYE de SWIELANDE, Tanguy de WILDE d’ESTAMAEL et Valérie ROSOUX, Peter Lang, 2021. Vol. 26 de la série " Géopolitique et résolution des conflits ".

La politique étrangère se présente aujourd’hui en pleine mutation. Habituée à un milieu strictement interétatique, elle est vouée à se développer et à s’adapter dans un environnement diversifié, au sein duquel interagissent de nouveaux acteurs. Ces transformations multiples affectent non seulement le nombre et la qualité des acteurs qui participent à son élaboration et à son application, mais aussi ses objets, ses préoccupations premières, ses références idéologiques et sa formulation. Habituellement marquée par la gestion des conflits, l’affirmation des oppositions, ou encore la recherche de l’avantage exclusif au détriment de l’autre, la politique étrangère mise en œuvre au vingt et unième siècle est en principe appelée à favoriser la coopération pour préserver la planète, la défense solidaire d’un patrimoine commun, la promotion collective du développement durable, le respect et l’application de règles universelles. Le dessein principal du présent ouvrage est de contribuer à l’analyse renouvelée des processus liés à la conception et à la mise en œuvre de la politique étrangère. Les auteurs entendent mettre à la fois en relief les éléments de permanence qui ont façonné les développements de la politique étrangère et les facteurs de changement qui la touchent aujourd’hui. Est passée en revue la manière d’analyser la politique étrangère, ses déterminants et instruments ainsi que la conduite de la politique étrangère élaborée par des États spécifiques.