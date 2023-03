Guerre et sports : Pologne, Ukraine et pays Baltes opposés à la réintégration des athlètes russes dans les compétitions internationales

A la veille d’une réunion de la commission exécutive du Comité international olympique, "il n’existe pas une seule raison de s’éloigner du régime d’exclusion des athlètes russes et bélarusses établi par le CIO il y a plus d’un an", suite à l’invasion russe en Ukraine, ont estimé les cinq pays dans leur déclaration diffusée sur les sites des ministères des Affaires étrangères. Pressé de clarifier sa position, le CIO discutera mardi d’un retour des Russes et Bélarusses dans les épreuves internationales, une éventualité qui suscite des tensions diplomatiques à l’approche des JO-2024 à Paris, dont les qualifications ont débuté pour certaines disciplines.