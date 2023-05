Guerre et sports : l'Ukraine renonce aux Mondiaux de judo à Doha en raison de la réintégration de la Russie

"La majorité des membres de l’équipe sont des athlètes qui sont des militaires actifs des forces armées de la Fédération de Russie, qui font partie de l’armée qui a attaqué l’Ukraine le 24 février 2022 et qui mène toujours une guerre brutale à grande échelle sur notre territoire". L’IJF a justifié son choix en rappelant que le sport offrait "une participation équitable" et "des chances égales pour tous les athlètes de judo qui poursuivent leurs rêves olympiques", insistant sur le fait que "le sport est la principale passerelle pour le dialogue et la réconciliation".