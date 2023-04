Guerre et commerce : la Commission européenne examine l’interdiction d’importations depuis l’Ukraine décrétée par Varsovie et Budapest

Mais les pays UE qui bordent l’Ukraine se plaignent récemment d’un flux entrant de maïs, blé ou tournesol d’Ukraine, qui sature les lieux de stockage et fait chuter les prix sur leur marché. Affirmant vouloir protéger leurs agriculteurs, Budapest et Varsovie ont annoncé samedi interdire jusqu’au 30 juin les importations de céréales et autres produits agricoles depuis l’Ukraine.

En Pologne, l’interdiction s’appliquera aux importations de céréales, sucre, viande, fruits et légumes, lait, œufs et autres produits alimentaires.

Pour la Hongrie, il s’agit des céréales, oléagineux et plusieurs autres produits. La Commission a rappelé lundi avoir déjà proposé, le mois dernier, un paquet d’aide de 56 millions d’euros pour "compenser" les pertes économiques dont pourraient souffrir certains agriculteurs du fait de l’augmentation des importations agricoles depuis l’Ukraine, en Pologne, Roumanie et Bulgarie. "On travaille à un second paquet de mesures", indique la porte-parole, selon laquelle cinq pays proches de l’Ukraine ont écrit à l’exécutif européen pour lui demander d’en faire davantage.