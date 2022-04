Guerre en Ukraine : zoom sur l’épuisant travail des pompiers, dans une Kharkiv pilonnée

"56 camions de pompiers sont intervenus dans différents quartiers du centre-ville. Un bâtiment, puis un autre, et encore un autre… Et puis ils ont commencé à bombarder Saltivka", le quartier au Nord-Est, le plus ciblé, poursuit le responsable. "Et ça continue comme ça tous les jours. Les gars n’ont pas assez de temps pour se reposer, c’est le plus difficile. C’est épuisant", ajoute-t-il.

Mercredi, après l’intervention sur un garage parti en fumée, un pompier est resté longuement assis, le visage en partie noirci, ruisselant de sueur, les traits tirés, le regard dans le vide.

Cette semaine, les soldats du feu ont reçu la visite d’un petit groupe de collègues américains. Ils sont venus livrer du matériel et donner des cours de secourisme. Derrière le hangar de la caserne où stationnent d’inépuisables vieux camions de pompiers datant de l’ère soviétique, au côté d’autres plus récents, Roman Katchanov montre à ses hôtes un impressionnant tas de squelettes de roquettes de toutes tailles, témoignage des multiples frappes sur la ville.

Interrogé sur les risques encourus par ses hommes, alors que souvent les Russes bombardent deux fois le même endroit à 10 ou 15 minutes d’intervalle, la réponse fuse. "On s’en fout du danger ! Il faut y aller, on n’y fait même plus attention, pour nous c’est juste faire notre boulot", lâche-t-il.