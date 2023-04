Guerre en Ukraine : Zelensky veut l’aide de Xi sur le dossier des enfants "déportés" en Russie

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi avoir demandé mercredi l’aide de son homologue chinois, Xi Jinping, dans le dossier du retour des enfants ukrainiens "déportés" par la Russie dont le nombre est officiellement évalué à au moins 20.000 par Kiev.

"Nous devons engager […] différents pays afin qu’ils fassent pression sur l’agresseur et terroriste russe, qui a kidnappé tant de nos enfants", a-t-il affirmé. "C’est vraiment difficile à faire" a toutefois estimé le président ukrainien face aux journalistes. Selon lui, l’ONU et d’autres acteurs internationaux tentent de "faire quelque chose" pour régler ce problème mais "pour l’instant, les résultats sont faibles". Kiev estime qu’au moins 19.400 enfants ont été "enlevés" et emmenés en Russie ou dans des territoires ukrainiens qu’elle occupe depuis le début de l’invasion de l’Ukraine et que beaucoup auraient été placés dans des foyers d’accueil, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile d’origine.