Guerre en Ukraine : Zelensky reçu au Palais royal par le roi Philippe après une journée de discussions européennes

Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l’est de l’Ukraine. Dans le Donbass, Bakhmut n’est plus qu’un champ de ruines, pour lesquels des homes continuent de mourir.

Fidèle à sa stratégie, le Kremlin continue d’envoyer des vagues successives de soldats. Les premières, de la chair à canon peu équipée, pour fatiguer les troupes ukrainiennes, avant que les troupes spéciales ne fassent leur office. Une stratégie très coûteuse sur le plan des vies humaines mais qui porte ses fruits. D’autant plus qu’en face, les troupes de Kiev tentent de préserver un maximum leurs troupes, comme il y a quelques mois, avant la contre-offensive. Défendre au mieux, en perdant le moins d’hommes mais en faisant le plus de perte dans les rangs de Poutine et de son fidèle vassal, le vice-roi d’Ukraine, Prigojine. Car le fondateur de la milice privée Wagner prend de plus en plus de place dans le conflit et se verrait bien en roitelet de l’Ukraine, si l’invasion arrivait à ses fins.

