Guerre en Ukraine : Zelensky prêt à rencontrer Poutine seulement pour arrêter la guerre en Ukraine

Selon nos confrères de Reuters, Volodymyr Zelensky a indiqué à Davos ce lundi que Vladimir Poutine était le seul représentant de la Russie qu'il accepterait de rencontrer pour mettre un terme au conflit qui oppose les deux pays. Et ce, seulement dans le but de mettre fin au conflit.

Cependant, l'organisation de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie deviendrait selon lui plus en plus compliquée en raison de la mauvaise attitude des Russes envers les civils ukrainiens.

D'après Volodymyr Zelensky, toute tentative de reprise de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, entraînerait la mort de centaines de milliers de personnes.