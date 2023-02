Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky à Bruxelles ce jeudi ? Très probablement

Dans la soirée, une source bien informée a confirmé la très probable venue de Zelensky à Bruxelles ce jeudi. Pour des raisons de sécurité, Bruxelles a la réputation d'être un nid d'espions, le programme précis de la visite est cependant gardé secret.

La semaine dernière, une bonne partie de la Commission européenne avait fait le déplacement à Kiev pour une réunion avec le gouvernement ukrainien, et les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'étaient entretenus sur place avec Volodymyr Zelensky vendredi lors d'un "sommet UE-Ukraine". Le sommet européen de jeudi et vendredi sera centré sur trois thèmes: le soutien à l'Ukraine, l'immigration et la réponse européenne au programme de subsides américains.