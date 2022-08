Guerre en Ukraine : Zelensky met en garde contre le risque de provocations russes à l’approche du Jour de l’indépendance

La menace nucléaire est bel et bien présente à l’est de l’Europe. Kiev accuse d’ailleurs Moscou de terrorisme nucléaire après le bombardement d’une ville située à environ 30 km de la deuxième plus grande centrale d’Ukraine dans le sud du pays, à Pivdennooukraïnsk.

Mais la plus grande préoccupation reste la centrale nucléaire de Zapporijjia. Les travailleurs ont d’ailleurs été informés que le repos de ce week-end était prolongé jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie que les opérateurs n’y retourneront travailler. L’Ukraine craint que les Russes (qui ont le contrôle de cette centrale), n’en profitent pour la déconnecter du réseau électrique ukrainien. Les dirigeants américain, français, allemand et britannique ont appelé dimanche à la "retenue" autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, occupée par l'armée russe.

Autre événement marquant de ce dimanche : le décès de Daria Douguina, la fille d’Alexandre Douguine, souvent décrit comme "le cerveau" de l’invasion en Ukraine. S’il a potentiellement influencé Poutine dans sa manière de penser, les deux hommes ne se sont en fait jamais rencontrés selon les propos d’Alexandre Douguine. Il est donc exagéré de dire qu’il serait le cerveau de l’invasion ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que la Russie pourrait "faire quelque chose de particulièrement dégoûtant" et "cruel" la semaine prochaine en Ukraine, lorsque cette dernière fêtera son Jour de l’indépendance, ce 24 août.