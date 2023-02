Guerre en Ukraine : Zelensky est officiellement invité à "un futur sommet" des 27

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité par le président du Conseil européen Charles Michel à participer "en personne" à "un futur sommet" des Vingt-Sept, a annoncé lundi un porte-parole de l’institution européenne, sans livrer de détails.

Selon des sources européennes interrogées par l’AFP, M. Zelensky pourrait se rendre à Bruxelles ce jeudi pour le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE et une intervention devant les eurodéputés -- sa première visite dans la capitale européenne depuis le début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine il y a presque un an.