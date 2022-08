Guerre en Ukraine : Zelensky, Erdogan et Guterres vont se rencontrer jeudi à Lviv

La rencontre permettra d'"examiner" la mise en œuvre de l’accord international signé en juillet à Istanbul pour permettre les exportations de céréales depuis l’Ukraine, accord "dont la Turquie est un élément clé", a-t-il ajouté.

"Un certain nombre de questions seront soulevées, en général, comme la nécessité d’une solution politique au conflit. Je n’ai aucun doute (sur le fait) que la question de la centrale nucléaire (de Zaporijjia) et d’autres seront également abordées", a indiqué le porte-parole, précisant qu’une bilatérale entre le président ukrainien et le secrétaire général devrait également avoir lieu.