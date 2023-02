Guerre en Ukraine : Zelensky dit prévoir une rencontre avec le président chinois Xi Jinping

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi prévoir une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, proche partenaire de Vladimir Poutine, après des propositions de Pékin en vue d'un règlement du conflit avec Moscou.

"J'ai l'intention de rencontrer Xi Jinping. Ce sera important pour la sécurité mondiale. La Chine respecte l'intégrité territoriale et doit tout faire pour que la Russie quitte le territoire de l'Ukraine", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi estimé qu'une victoire face à la Russie était possible cette année, si ses partenaires occidentaux tenaient parole concernant leur aide militaire.

"Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend (...) Je veux vraiment ça cette année", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe. Le président ukrainien a également exprimé sa volonté de se rapprocher de l'Afrique et de l'Amérique latine.

"L'Ukraine doit vraiment faire un pas en avant pour rencontrer les pays du continent africain", a-t-il déclaré, ajoutant vouloir aussi "organiser un sommet entre les pays d'Amérique latine et l'Ukraine". Enfin Volodymyr Zelenski a jugé "nécessaire" de "travailler" avec la Chine pour œuvrer à une résolution du conflit avec la Russie, après la présentation par Pékin de propositions en ce sens. Dans ce document, "il me semble qu'il y a du respect pour notre intégrité territoriale, des choses qui concernent la sécurité. Nous devons travailler avec la Chine sur ce point", a-t-il affirmé. "Je pense que la Chine a dévoilé ses pensées. La Chine a commencé à parler de l'Ukraine, et ce n'est pas une mauvaise chose"