Guerre en Ukraine : Zelensky annonce avoir révoqué la citoyenneté ukrainienne de Viktor Medvedchouk, proche de Poutine

"Sur la base de documents préparés par les services de sécurité et le Service national des migrations, et conformément à la Constitution de notre État, j’ai décidé de révoquer la citoyenneté de quatre personnes", soit Viktor Medvedtchouk et trois autres hommes politiques, a-t-il déclaré. Viktor Medvedtchouk avait été livré à la Russie dans un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou fin septembre 2022 après avoir été emprisonné plus de cinq mois en Ukraine.